Зеленский: Спецоперация по задержанию «вагнеровцев» действительно готовилась, но не в Украине
- Автор:
- София Телишевская
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Снежана Хромец / Артем Марков / «Бабель»
Владимир Зеленский подтвердил, что спецоперация по задержанию «вагнеровцев» действительно готовилась, но не в Украине, хотя «другие страны» максимально пытались «затянуть» Киев в эту историю.
Об этом президент сказал в интервью «VIP с Натальей Мосейчук».
«Мы с вами видели, что произошло в Беларуси, как посадили самолет, чем все это закончилось. Чем заканчиваются такие случаи, такие спецоперации той или иной страны, к какой изоляции такая операция приводит. Поэтому это точно не была наша операция», — пояснил Зеленский и добавил «хорошо, что спецоперация так и не состоялась, так как Украину могли ждать те же последствия, что и после перехвата борта в Беларуси».
Президент отметил, что в этой истории Украина проявила субъектность. Кроме того, он общался с Александром Лукашенко о возможности передачи задержанных «вагнеровцев», но он не помог в этом.
Тему «вагнеровцев» собеседники подняли в котексти вопроса о доверии к главе Офиса президента Андрею Ермаку. Президент подчеркнул, что у него нет оснований не доверять действующему главе ОП.
- 29 июля 2020 года в Минске задержали 33 боевиков российской «ЧВК Вагнера», 13 из них точно воевали против Украины на стороне «ДНР» и «ЛНР». Украина запросила экстрадицию боевиков, однако Беларусь передала «вагнеровцев» России. Впоследствии «Комсомольская правда» сообщила, что арест боевиков в Беларуси был украинской спецоперацией.
- Об «операции украинских спецслужб» начали писать украинские журналисты — главный редактор издания «Цензор.нет» Юрий Бутусов написал, что СБУ и ГУР Минобороны выманивали боевиков в Украину, но глава ОП Андрей Ермак предложил перенести финальный этап операции, и она провалилась — боевиков арестовали в Беларуси. Похожую информацию опубликовали журналистка Янина Соколова, издания «Украинская правда» и «Зеркало недели».
- Президент Украины, глава ОП Андрей Ермак, а также СБУ и Служба внешней разведки утверждают, что никакой операции не готовили, а медиа распространяют российскую дезинформацию. Однако экс-глава Офиса президента Андрей Богдан подтвердил существование спецоперации, а пятый президент Порошенко заявил, что в 2018 году лично ее санкционировал.
- В международной группе расследователей Bellingcat начали снимать фильм о провале «вагнеровской» спецоперации. Там заверили, что имеют доказательства ее существования. Расследование планируют опубликовать двумя частями — это будут интервью и фактаж.