Зеленский допускает вынесение на референдум вопроса Донбасса, если провалится «нормандский формат»
- Автор:
- София Телишевская
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Владимир Зеленский допускает возможность вынесения на референдум вопроса о возврате Донбасса, если конфликт на востоке Украины не удастся урегулировать через «нормандский формат».
Об этом президент сказал в интервью Наталье Мосейчук на телеканале «1+1».
Зеленский согласился со словами журналистки, что в обществе есть мысли об «отграничении» от оккупированных территорий.
«Есть и те, кто предлагает, например, стену, как план «Б». Стену в любом формате. Стена — это полное расторжение отношений во всех смыслах. Я считаю, что этот план может быть, но решение о запуске этого плана должен принимать народ Украины. Если у нас не получится реализовать альтернативные договоренности со США, Россией и Европой, то о «стене» будет голосовать народ», — отметил президент и подчеркнул, что он не желает такого развития событий.
Он считает, что Украина может полностью разорвать отношения с оккупированными территориями только, если так решит народ.
- Зеленский 20 апреля в видеообращении предложил Путину провести встречу на Донбассе, где идет война. 22 апреля Путин заявил, что если Зеленский хочет обсуждать с ним вопросы Донбасса, то ему нужно напрямую общаться с главарями боевиков «ЛДНР». Но «если речь идет о развитии двусторонних отношений», то предложил встретиться в Москве «в любое удобное время».