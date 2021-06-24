Зеленский допускает вынесение на референдум вопроса Донбасса, если провалится «нормандский формат»

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Владимир Зеленский допускает возможность вынесения на референдум вопроса о возврате Донбасса, если конфликт на востоке Украины не удастся урегулировать через «нормандский формат».

Об этом президент сказал в интервью Наталье Мосейчук на телеканале «1+1».

Зеленский согласился со словами журналистки, что в обществе есть мысли об «отграничении» от оккупированных территорий.

«Есть и те, кто предлагает, например, стену, как план «Б». Стену в любом формате. Стена — это полное расторжение отношений во всех смыслах. Я считаю, что этот план может быть, но решение о запуске этого плана должен принимать народ Украины. Если у нас не получится реализовать альтернативные договоренности со США, Россией и Европой, то о «стене» будет голосовать народ», — отметил президент и подчеркнул, что он не желает такого развития событий.

Он считает, что Украина может полностью разорвать отношения с оккупированными территориями только, если так решит народ.