Премьер Британии Джонсон заявил, что британский эсминец возле Крыма ничего не нарушал: Это украинская территория

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что эсминец британских ВМС пересек границы украинских территориальных вод в Черном море, а не российских, поэтому не было нарушений международных прав.

Об этом он заявил во время посещения казарм Новой Нормандии и общения с журналистами, цитирует Mirror.

«Если вы хотите моего мнения, я считаю, что использование международных вод было вполне уместным, и, между прочим, важным моментом является то, что мы не признаем аннексию Крыма Россией, это часть суверенной украинской территории. Совершенно верно, что мы должны отстаивать закон и добиваться свободы судоходства», — заявил Джонсон.

Премьер Британии отметил, что его страна не признает аннексию Крыма, а потому воды возле него — украинские и Великобритания имеет полное право через них проходить.

Джонсон добавил, что эсминец выбрал самый краткий путь между двумя пунктами. Напомним, что он шел по стандартному международному маршруту из Одессы в Грузию, а россияне заявили, что он нарушил границы РФ у крымского мыса Фиолент.