Зеленский ввел в действие санкции СНБО против российских банков на оккупированных территориях
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- София Телишевская
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Украина ввела санкции против российских банков, работающих на оккупированных Россией территориях в Донецкой и Луганской областях, а также в Крыму.
Соответствующее решение СНБО ввел в действие Владимир Зеленский, говорится на сайте ОП.
«Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 18 июня 2021 года «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)», — говорится в указе.
Контроль за выполнением решения поручили СНБО. Указ вступает в силу со дня его опубликования. В «черный список» также попали международные платежные системы, среди которых «Колибри» и «Юнистрим».
Подсанкционним физическим и юридическим лицам заблокируют активы и запретят предоставлять кредиты и займы, а также осуществлять кредитование через покупку ценных бумаг или покупать их.
Под санкции попали всего 55 банковских учреждений, среди которых:
- «Сбербанк России»;
- «Агроинвестицийний коммерческий банк»;
- «Аделантбанк»;
- «БайкалБанк»;
- «Банк Москвы»;
- «Бизнес для Бизнеса»;
- «Верхневолжская»;
- «Газпром Банк»;
- «Генбанка»;
- «Джаст Банк»;
- «Инвестиционно Капитал»;
- «Инвестрастбанк» и другие.
Также санкции ввели против учредителей АО «Севастопольский морской банк» Александра и Лидии Анненковых.
- 16 марта 2014 года на территории украинского Крыма состоялся непризнанный международным сообществом так называемый «референдум о статусе полуострова».
- Президент России Владимир Путин 18 марта 2014 года единолично объявил о «включении Крыма в состав РФ». Так Россия аннексировала украинскую территорию.
- Украина, Европейский Союз, Соединенные Штаты и ни одна другая цивилизованная страна не признали результаты голосования на так называемом «референдуме» и ввели санкции против России.