Глава Минздрава Ляшко: Вакцинированные украинцы защищены от штамма коронавируса «Дельта»

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Міністерство охорони здоров'я України

Вакцинированные от коронавируса украинцы защищены от штамма «Дельта». Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время общения с журналистами об этом штамме. Трансляцию вел телеканал «Украина 24».

«Терапии, которая убивает коронавирус, не существует, есть симптоматическое лечение и определенные препараты, которые сегодня еще проходят клинические испытания. Препарат не изобретен, но есть определенные продвижения. Я думаю, что где-то месяц-другой и что-то будет. Вакцины работают. По исследованиям, которые мы сегодня имеем по вакцинам, 93% того, что у вакцинированных этот вирус не «убегает» от иммунного ответа. Все вакцинированные люди защищены», — заявил Ляшко.

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Министр отметил, что у вакцинированного человека нет среднего или тяжелого течения болезни. Вакцинация облегчает этот процесс. Как известно, штамм коронавируса «Дельта» чаще приводит к госпитализации и увеличивает риск реанимации.