В Египте разрешили въезд полностью вакцинированным туристам без теста на коронавирус
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
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Dario Morandotti / Unsplash
Власти Египта разрешили полностью вакцинированным туристам въезд в страну без необходимости сдавать тесты на коронавирус.
Об этом пишет издание Al Ahram.
При пересечении границы такие туристы должны будут показать международный сертификат о вакцинации. В Египет без теста будут пускать тех, кто вакцинировался сертифицированными ВОЗ или египетским регулятором препаратами. Речь идет о вакцинах «Спутник V», Pfizer, AstraZeneca, Moderna, Sinopharm, Sinovac и Johnson & Johnson. Полностью вакцинированным будет считаться турист, с даты последней прививки которого прошло 14 дней.
Сам сертификат должен содержать QR-код или печать официального органа, который его выдал.
В то же время на страны, где циркулируют опасные штаммы коронавируса, такое послабление не распространяется. По прибытии турист из такой страны должен будет сдать экспресс-тест в аэропорту.
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