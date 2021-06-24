В Египте разрешили въезд полностью вакцинированным туристам без теста на коронавирус

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Dario Morandotti / Unsplash

Власти Египта разрешили полностью вакцинированным туристам въезд в страну без необходимости сдавать тесты на коронавирус.

Об этом пишет издание Al Ahram.

При пересечении границы такие туристы должны будут показать международный сертификат о вакцинации. В Египет без теста будут пускать тех, кто вакцинировался сертифицированными ВОЗ или египетским регулятором препаратами. Речь идет о вакцинах «Спутник V», Pfizer, AstraZeneca, Moderna, Sinopharm, Sinovac и Johnson & Johnson. Полностью вакцинированным будет считаться турист, с даты последней прививки которого прошло 14 дней.

Сам сертификат должен содержать QR-код или печать официального органа, который его выдал.

В то же время на страны, где циркулируют опасные штаммы коронавируса, такое послабление не распространяется. По прибытии турист из такой страны должен будет сдать экспресс-тест в аэропорту.