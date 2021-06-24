В Украине за сутки выявили почти тысячу новых зараженных коронавирусом. Вакцинировали — 79 тысяч
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
- Дата:
-
Plastifikator x «Бабель»
В Украине за минувшие сутки, 23 июня, коронавирусом заразились 937 человек. Среди них 33 ребенка и 24 медика.
Об этом пишет Министерство здравоохранения в своем Facebook.
Госпитализированы 559 человек, 58 больных умерли от осложнений. В то же время почти 2,5 тысячи человек выздоровели от коронавируса.
Больше всего случаев за последние сутки зафиксировали в Киеве (223), Днепропетровской (59), Харьковской (57), Донецкой (51) и Киевской (51) областях.
В то же время за 23 июня в Украине сделали прививки от коронавируса почти 80 тысячам человек. 38 тысяч из них получили первую дозу вакцины, а 41 тысяча — вторую. Всего в Украине по крайней мере одну дозу получили уже почти 1,8 миллиона человек.
- 23 июня у двух человек в Украине зафиксировали штамм коронавируса «Дельта», который распространился из Индии и считается более агрессивным, чем другие. В Александровскую больницу госпитализировали 66-летнюю женщину и 16-летнего ребенка со штаммом «Дельта». Они недавно вернулись из России.
- Всемирная организация здравоохранения признала штамм коронавируса «Дельта» более заразным, а впервые его выявили в Индии. Этот штамм сейчас доминирует среди больных в России. В то же время производители вакцин уверяют, что их препараты остаются эффективными и против этого штамма вируса.