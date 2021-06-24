В Украине за сутки выявили почти тысячу новых зараженных коронавирусом. Вакцинировали — 79 тысяч

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В Украине за минувшие сутки, 23 июня, коронавирусом заразились 937 человек. Среди них 33 ребенка и 24 медика.

Об этом пишет Министерство здравоохранения в своем Facebook.

Госпитализированы 559 человек, 58 больных умерли от осложнений. В то же время почти 2,5 тысячи человек выздоровели от коронавируса.

Больше всего случаев за последние сутки зафиксировали в Киеве (223), Днепропетровской (59), Харьковской (57), Донецкой (51) и Киевской (51) областях.

В то же время за 23 июня в Украине сделали прививки от коронавируса почти 80 тысячам человек. 38 тысяч из них получили первую дозу вакцины, а 41 тысяча — вторую. Всего в Украине по крайней мере одну дозу получили уже почти 1,8 миллиона человек.