Компания Moderna придумала название для своей вакцины от коронавируса — Spikevax

Новости

Flickr / naijabang tv

Американская компания Moderna придумала название для своей вакцины от коронавируса. Препарат будут называть Spikevax.

Об этом сообщается на сайте Европейского агентства по лекарственным средствам.

Ранее вакцина имела такое же название, как и компания, — Moderna. Однако разработчики вакцин сейчас активно переименовывают свои препараты, поскольку они производят не только их, но и многие другие лекарства.

В ЕС пока что сертифицированы вакцины четырех производителей. Вакцина от Pfizer называется Comirnaty, вакцина от AstraZeneca — Vaxzevria, а вакцина от компании Janssen, которая входит в корпорацию Johnson & Johnson, пока собственного названия не имеет.