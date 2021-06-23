Министр обороны Великобритании рассказал детали «обстрела» россиянами эсминца. На борту корабля также был журналист

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Министр обороны Великобритании Бен Уоллес рассказал детали «обстрела» россиян в сторону британского эсминца у берегов аннексированного Крыма. Он отметил, что британские военные слышали какие-то выстрелы, но они были вне зоны их видимости.

Об этом пишет Sky News.

По его словам, британский эсминец выполнял простой транзит из Одессы в Грузию по международно признанному коридору.

«Как обычно на этом маршруте, эсминец вошел в международно признанный коридор разделения движения. Он безопасно вышел из этого коридора в 09:45 (по местному времени). Как обычно, российские суда следили за его проходом, и кораблю было известно об учебных стрельбах в этом районе», — пояснил он.

Министр отметил, что россияне снова распространяют дезинформацию и врут о «выстрелах».

На борту эсминца также находился журналист BBC Джонатан Биль. Он был свидетелем инцидента у берегов Крыма.

«Два российских пограничных корабля сопровождали британский эсминец и пытались заставить его изменить курс. В какой-то момент один из российских кораблей приблизился к эсминцу на 100 метров. Предупреждения от российских военных, которые раздавались по радио, становились все более враждебными. “Мы откроем огонь, если вы не измените курс”, — звучало одно из них. Мы слышали залпы на расстоянии, но думали, что они были вне зоны досягаемости», — рассказал журналист.

По его словам, эсминец также сопровождали и российские военные самолеты. Капитан корабля насчитал около 20 самолетов.