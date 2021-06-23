США и Германия обещают Украине «сплоченную поддержку» в конфликте с Россией
- Автор:
- Костя Андрейковец
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США и Германия заверили Украину в дальнейшей «сплоченной поддержке» в противостоянии агрессии России.
Об этом в Берлине по итогам встречи с главой МИД ФРГ Хайко Маасом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщает Deutsche Welle.
«Германия и Соединенные Штаты будут и впредь сплоченно противостоять опасным и провокационным действиям России, будь то посягательства на украинскую территорию, заключение Алексея Навального под стражу или распространение дезинформации в наших демократиях», — сказал он.
Также он отметил, что Германия и США нацелены урегулировать спор по поводу российского газового трубопровода «Северного потока — 2», который Блинкен в очередной раз назвал угрозой для Европы.
«Наша цель — позаботиться о том, чтобы Россия не использовала энергию как средство давления, как оружие против Украины и кого-либо другого в Европе», — заявил Блинкен.
США опасаются, что Россия будет использовать «трубу» в качестве рычага влияния на Украину.
Маас отметил, что стороны обсуждают много вариантов, а июльский визит канцлера Ангелы Меркель в США должен завершить этот процесс. Маас добавил, что Германия надеется урегулировать спор до конца августа. В этом месяце Конгресс США будет вновь обсуждать вопрос о санкциях против «трубы».
- «Северный поток — 2» прокладывают двумя нитками по дну Балтийского моря. По ним российский газ должен поступать в Германию через морские территории РФ, ФРГ, Финляндии, Швеции и Дании. Протяженность трубопровода составит более 1,2 тысячи км, а мощность — 55 миллиардов кубометров в год.
- Если трубопровод достроят, Россия сможет поставлять свой газ в Европу, не пользуясь услугами украинской газотранспортной системы. Из-за этого Украина потеряет доходы от транзита газа — несколько миллиардов долларов в год. В Кремле уверяют, что Россия не намерена отказываться от транзита газа через Украину после запуска газопровода.
- 21 мая США ввели санкции против трех компаний и 13 судов, которые строят «Северный поток — 2», но не против компании Nord Stream 2. СМИ писали, что США не будут их вводить, чтобы не испортить отношения с Германией.
- 4 июня президент России заявил о завершении укладки первой нитки «Северного потока — 2».
- Германия и США уже начинают обсуждать компенсации для Украины после запуска газопровода. В МИД Украины заявили, что могут на них не согласиться.