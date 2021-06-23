США и Германия обещают Украине «сплоченную поддержку» в конфликте с Россией

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США и Германия заверили Украину в дальнейшей «сплоченной поддержке» в противостоянии агрессии России.

Об этом в Берлине по итогам встречи с главой МИД ФРГ Хайко Маасом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщает Deutsche Welle.

«Германия и Соединенные Штаты будут и впредь сплоченно противостоять опасным и провокационным действиям России, будь то посягательства на украинскую территорию, заключение Алексея Навального под стражу или распространение дезинформации в наших демократиях», — сказал он.

Также он отметил, что Германия и США нацелены урегулировать спор по поводу российского газового трубопровода «Северного потока — 2», который Блинкен в очередной раз назвал угрозой для Европы.

«Наша цель — позаботиться о том, чтобы Россия не использовала энергию как средство давления, как оружие против Украины и кого-либо другого в Европе», — заявил Блинкен.

США опасаются, что Россия будет использовать «трубу» в качестве рычага влияния на Украину.

Маас отметил, что стороны обсуждают много вариантов, а июльский визит канцлера Ангелы Меркель в США должен завершить этот процесс. Маас добавил, что Германия надеется урегулировать спор до конца августа. В этом месяце Конгресс США будет вновь обсуждать вопрос о санкциях против «трубы».