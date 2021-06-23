Минобороны Великобритании опровергло заявление России об обстреле эсминца HMS Defender у берегов Крыма

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Пресс-офис Минобороны Великобритании опроверг заявление российского ведомства об обстреле эсминца HMS Defender у берегов аннексированного Крыма.

«Предупредительных выстрелов по эсминцу Defender не производилось. Корабль ВМС Великобритании совершает мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом», — заявили в пресс-службе ведомства, добавив, что россияне заранее сообщали об артиллерийских стрельбах в Черном море, но в Defender не стреляли.

Позднее министр обороны Бен Уоллес добавил, что корабль шел стандартным международным маршрутом из Одессы в Грузию и российские корабли только следили за его проходом.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на фоне этого заявил, что Украине и НАТО необходимо качественно новое взаимодействие в Черном море. В своем Twitter он написал, что агрессивная политика РФ в Черном и Азовском морях, а также Крыму, будет нести постоянную угрозу Украине и союзникам.