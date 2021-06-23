Россия призвала США отказаться от участия в военных учениях Sea Breeze в Черном море

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NATO HQ MARCOM / Flickr

Россия призвала США отказаться от участия в многонациональных морских учениях Sea Breeze — 2021 в Черном море.

Об этом заявили в посольстве России в США.

«Масштабность и явно агрессивный характер учений Sea Breeze никак не соответствуют реальным задачам безопасности в Черноморском регионе. Повышают риски непреднамеренных инцидентов. Поощряют милитаристские настроения в Киеве. Настоятельно призываем США и их союзников отказаться от отработки военных действий на Черном море», — говорится в заявлении.

Также в российском посольстве подчеркнули, что все проблемы, которые возникают в этом регионе, могут решить причерноморские государства «без навязывания помощи извне».

«Примером многосторонних усилий по поддержанию мира и стабильности в регионе является формат Blackseafor, нацеленный на укрепление мер доверия на море», — добавили в дипведомстве.