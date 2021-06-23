Россия призвала США отказаться от участия в военных учениях Sea Breeze в Черном море
- Автор:
- Екатерина Кадакова
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NATO HQ MARCOM / Flickr
Россия призвала США отказаться от участия в многонациональных морских учениях Sea Breeze — 2021 в Черном море.
Об этом заявили в посольстве России в США.
«Масштабность и явно агрессивный характер учений Sea Breeze никак не соответствуют реальным задачам безопасности в Черноморском регионе. Повышают риски непреднамеренных инцидентов. Поощряют милитаристские настроения в Киеве. Настоятельно призываем США и их союзников отказаться от отработки военных действий на Черном море», — говорится в заявлении.
Также в российском посольстве подчеркнули, что все проблемы, которые возникают в этом регионе, могут решить причерноморские государства «без навязывания помощи извне».
«Примером многосторонних усилий по поддержанию мира и стабильности в регионе является формат Blackseafor, нацеленный на укрепление мер доверия на море», — добавили в дипведомстве.
- В феврале президент Владимир Зеленский подписал закон о допуске вооруженных подразделений других государств в Украину для учений, чем утвердил план международных маневров на этот год на территории страны. В списке учений — украинско-американские учения Rapid Trident — 2021, украинско-британские Kozak Mays — 2021, военно-морские учения со США Sea Breeze — 2021, украинско-румынские Riverain-2021, украинско-британские Warrior Watcher — 2021, украинско-польские «Три меча — 2021» и Silver Saber — 2021.
- Ранее посольство США в Украине подтвердило свое участие в учениях. Всего в See Breeze — 2021 будут участвовать 32 страны.