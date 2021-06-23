В Украине за сутки выявили 835 новых больных коронавирусом и сделали более 50 тысяч прививок

Новости

Plastifikator x «Бабель»

В Украине за сутки 22 июня выявили 835 новых больных коронавирусом и сделали 53 786 прививок от него.

Об этом Министерство здравоохранения сообщило в Facebook.

Больше всего новых случаев выявили в Киеве (241), Львовской (52), Донецкой (51), Черкасской (41) и Ровенской (38) областях. Также за прошедшие сутки госпитализированы 419 человек, умерли 70 пациентов, а выздоровели 2 292.

Что касается вакцинации, то 22 июня привили 53 786 человек (одну дозу получили 22 526 человек, вторую — 31 260). Всего с начала кампании сделали 2 149 244 прививки: 1 755 137 человек получили первую дозу, вторую — 394 107.

Всего с начала пандемии в Украине выявили 2 230 977 больных коронавирусом, из них выздоровел 2 155 261 человек, а умерли 52 123.