Юристы разработали определение «экоцид». Он может стать пятым преступлением, за которое будет наказывать Международный уголовный суд

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Снежана Хромец / Артем Марков / «Бабель»

Двенадцать специалистов по международному праву презентовали определение «экоцид» как преступления. Они надеются, что это позволит Международному уголовному суду рассматривать наиболее вопиющие преступления, связанные с ущербом окружающей среде.

Об этом пишет фонд Stop Ecocide.

Еще в 2020 году по просьбе шведских парламентариев юристы начали разрабатывать определение «экоцид». Произошло это через 75 лет после того, как были вынесены первые приговоры по обвинению в геноциде и преступлении против человечности на Нюрнбергском трибунале.

Теперь экоцид — это незаконные или необоснованные действия, совершенные с осознанием того, что существует значимая вероятность причинения такими действиями серьезного и масштабного или длительного ущерба окружающей среде.

В определении не упоминается о глобальном потеплении или изменении климата, поскольку стороны хотели достичь компромисса, чтобы страны и корпорации не так активно выступали против признания экоцида преступлением.

«Экоцид предлагает новый, не человекоцентричный подход, а если точнее, то ставит окружающую среду в центре международного права», — объясняет сопредседатель группы авторов определения Филипп Сэндс.

В 2016 году Международный уголовный суд заявил, что будет принимать во внимание преступления, связанные с «разрушением окружающей среды», «эксплуатацией природных ресурсов», «незаконным отчуждением» земли и т.д. — но только в контексте преступлений против человечности.

За последние годы идея международной уголовной ответственности за преступления против окружающей среды получила большую поддержку — особенно со стороны малых островных стран, которые страдают от глобального потепления.

А в 2019 году представитель Вануату призвал Международный уголовный суд «серьезно рассмотреть» возможность наказания за экоцид. Поддержку юридического закрепления этого термина высказывали, в частности, Франция и Ватикан.