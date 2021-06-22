После санкций СНБО бизнесмен Фукс заявил о выходе из Наблюдательного совета комплекса «Бабий Яр»
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- София Телишевская
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Бизнесмен Павел Фукс уходит из Наблюдательного совета мемориального комплекса «Бабий Яр» из-за введенных против него санкций Советом национальной безопасности и обороны.
Об этом российско-украинский бизнесмен написал в Telegram.
Он отметил, что «с удивлением» узнал о введении против него полного пакета санкций СНБО, а информацию об этом прочитал в новостях. Фукс заверил, что не имеет никакого отношения к компании «Голден Деррик» и заявил, что будет защищать свое имя в суде.
«Чтобы не усложнять и без того непростую работу по созданию мемориального комплекса Холокоста «Бабий яр» в Киеве, я хочу заявить о приостановлении своих полномочий и выхожу из Наблюдательного Совета мемориала до тех пор, пока не сниму с себя эти необоснованные обвинения в судебном порядке», ㅡ написал он.
- 18 июня СНБО Украины ввел санкции против украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа и российского бизнесмена Павла Фукса, который, как показали проверки аппарата Совета, причастен к незаконному получению лицензий на добычу полезных ископаемых в Украине.
- Украинский олигарх Дмитрий Фирташ владеет рядом облгазов, предприятий металлургического комплекса и другими крупными компаниями. С 2014 года Фирташ находится в Австрии, где продолжаются судебные процессы по его экстрадиции в США. Там его обвиняют в отмывании денег и создании организаций, действующих под влиянием рэкета, а также коррупционных схемах за рубежом.
- Павел Фукс — это российский бизнесмен, основатель девелоперской компании Mos City Group и друг покойного Геннадия Кернеса.