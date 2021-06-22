Украинскую теннисистку Ястремскую оправдали по делу об употреблении допинга
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
- Дата:
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Prudential Hong Kong Tennis Open
Международный независимый трибунал оправдал украинскую теннисистку Даяну Ястремскую по делу об употреблении допинга.
Об этом она написала в своем Facebook.
Ястремская обнародовала свое заявление по поводу этого решения. Там отмечается, что трибунал принял к сведению показания теннисистки о том, как запрещенное вещество попало в ее организм, и определил, что это произошло не по вине Ястремской.
Там также указывается, что теннисистка может немедленно возобновить участие в соревнованиях. Она уже точно пропускает третий турнир Большого шлема Уимблдон, но Ястремская сможет принять участие в Олимпийских играх в Токио этим летом в составе украинской сборной.
- Положительную допинг-пробу Ястремская сдала еще 24 ноября 2020 года, после чего ее направили в аккредитованную Всемирным антидопинговым агентством (WADA) лабораторию в Монреале (Канада). 22 декабря Ястремскую обвинили в нарушении антидопинговых правил.
- Сама теннисистка уверяет, что не принимала запрещенных веществ. По ее словам, в ее организме обнаружили низкую концентрацию вещества после сдачи негативного теста двумя неделями ранее, а полученная ею «научная оценка» говорит о том, что вещество могло попасть в организм случайно, находясь в составе «чего-то другого».