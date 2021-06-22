Меркель провела телефонный разговор с Зеленским и пригласила его в Германию
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- Алексей Ярмоленко
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Facebook / Angela Merkel
Канцлер Германии Ангела Меркель провела телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Она пригласила его на переговоры в Берлин.
Об этом пишет пресс-служба Офиса президента.
«Собеседники отметили особенность сегодняшней даты — Дня скорби и памяти жертв войны в Украине, подчеркнув важность исторической ответственности за преступления нацизма на территории нашего государства и сохранения памяти о человеческих жертвах», — говорится в сообщении.
Зеленский еще раз подтвердил приглашение Меркель посетить Украину и принять участие в Крымской платформе и мероприятиях по случаю 30-летия независимости Украины. В свою очередь канцлер Германии пригласила Зеленского в ближайшее время в Берлин, чтобы обсудить мирное урегулирование на Донбассе.
После этого Зеленский в своем Twitter назвал дату визита в Германию — его пригласили в Берлин 12 июля.
- Президент Владимир Зеленский в начале июня выступил за поставки Германией оружия в Украине. Он напомнил, что с начала войны на Донбассе Берлин не предоставил вооружение, хотя у него есть возможности это сделать. Также президент подчеркнул, что канцлер Германии Ангела Меркель «много сделала» для Украины, но он ожидал от нее «большего».