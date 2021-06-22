В МВД назвали причину взрыва в доме под Киевом: Попытка скрыть убийство

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Киевская областная государственная администрация

Взрыв в жилой пятиэтажке в селе Белогородка под Киевом произошел из-за попытки скрыть убийство.

Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в эфире канала «Украина 24».

«Человек был убит ножом, вырезано сердце», — сказал он.

Также Геращенко рассказал, что в убийстве подозревают моряка дальнего плавания, который совершил поджог, чтобы скрыть следы преступления. Сейчас мужчина задержан, ему готовят подозрение по статье об умышленном убийстве и умышленном повреждении имущества. Задержанному грозит пожизненное заключение.

Заместитель главы МВД отметил, что следователи устанавливают, находился ли злоумышленник под воздействием алкоголя или наркотических средств.

По данным Киевской областной государственной администрации, в результате взрыва и пожара погиб один человек, еще 14 жителей обратились за медицинской помощью. Пострадали восемь квартир на пятом этаже и по две квартиры на четвертом и третьем этажах.

«Будем привлекать средства для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации местного уровня. Вопрос помощи пострадавшим держу на личном контроле», — заявил глава КОГА Василий Володин.

По его словам, 14 человек из дома уже отселили, имущество жильцов дома охраняет полиция.