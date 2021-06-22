Испанское правительство помиловало заключенных лидеров каталонских сепаратистов
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
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Paco Freire / SOPA Images / LightRocket via Getty Images
Правительство Испании решило помиловать заключенных лидеров каталонских сепаратистов. Там надеются, что таким образом смогут снизить напряжение в обществе.
Об этом пишет BBC.
Речь идет о девяти бывших каталонских чиновниках, которых посадили после проведения референдума за независимость в 2017 году. Их обвинили в растрате средств и подстрекательстве к мятежу. Тогдашний лидер каталонского правительства Карлес Пучдемон сбежал в другую страну ЕС и до сих пор скрывается.
Такой шаг со стороны правительства вызвал неоднозначную реакцию испанского общества. Десятки тысяч людей вышли на акции протеста против помилования еще в начале июня.
Сам процесс может затянуться на несколько дней, поскольку официально документы о помиловании должен подписать король Испании Филипп IV, а затем их должны обнародовать в официальном вестнике.
В то же время решение о помиловании не отменяет запрет заключенным сепаратистам занимать государственные должности. Из-за этого местные сепаратистские партии в Каталонии уже заявили, что планируют идти в суд и оспаривать этот запрет.
- Последние несколько лет в испанской Каталонии растут сепаратистские настроения — политические движения и партии высказываются в пользу независимости. Акции за выход из состава Испании приводят к массовым протестам, столкновениям с полицией, забастовкам. Мадрид отказался от переговоров с протестующими и обвинил Россию во вмешательстве в вопрос каталонской независимости.
- В июле стало известно, что за несколькими представителями движения Каталонии за независимость от Испании шпионили спецслужбы, используя для этого программу, которая предоставляла доступ к данным на смартфоне и к переписке в мессенджере WhatsApp.
- Референдум о независимости Каталонии местные власти провели 1 октября 2017 года. Тогда за независимость проголосовали 90,18% жителей региона (2,04 миллиона человек), против высказались 7,83% (177 тысяч). Но официальный Мадрид результаты не признал и назвал референдум незаконным. Поэтому против тогдашней власти Каталонии открыли уголовные дела — за растрату бюджетных средств. Некоторых членов местного правительства посадили за решетку, другие бежали из страны и скрываются в других странах ЕС.