Меркель получила вторую дозу COVID-вакцины. На этот раз Moderna

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Florian Gaertner / Contributor / Getty

Канцлер Германии Ангела Меркель получила вторую дозу вакцины от коронавируса. Ей укололи препарат американской компании Moderna.

Об этом сообщил представитель правительства ФРГ, передает AFP.

Повторную прививку Меркель сделали несколько дней назад. 16 апреля канцлер получила первую дозу вакциной производства британско-шведской фирмы AstraZeneca. До нее прививку сделали президенту Германии.