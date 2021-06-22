Окружной админсуд Киева отменил передачу «Украинского медиа холдинга» Курченко в управление «1+1»
- Автор:
- Ангелина Шеремет
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Фото УНИАН
Окружной админсуд Киева удовлетворил иск «Украинского медиа холдинга» к Агентству по розыску и менеджменту активами и отменил решение о его передаче в управление компании «1+1 Интернет».
Соответствующее решение суд принял 15 июня.
Хотя во время тендера на управление УМХ предложение «1+1 Интернет» было наиболее экономически выгодным (обещали 5 млн грн дохода в месяц в бюджет), однако оказалось, что компания убыточная. В частности, «1+1 Интернет» скрыла, что имеет кредитную задолженность в размере более 33 млн грн. В суде решили, что компания не смогла гарантировать годовой доход на уровне 60 млн грн. Поэтому Окружной админсуд принял решение об отмене результата тендера о победе «1+1 Интернет».
Основателем компании указана кипрская компания «Гринтвуд Инвестментс Лимитед», которая владеет 5% в «Студия 1+1».
Заместитель главы АРМА Владимир Павленко в комментарии «Украинской правде» отметил, что «Украинский медиа холдинг» еще фактически не передали в управление «1+1 Интернет», ведь договор до сих пор не заключен из-за отсутствия оценки и согласия Антимонопольного комитета.
Напомним, что 11 сентября Национальное агентство розыска активов (АРМА) выбрало победителем конкурса на управляющего активами «Украинского медиа холдинга» ООО «1+1 Интернет».
- УМХ — один из крупнейших медиахолдингов страны. В 2013 году его приобрел соратник Виктора Януковича олигарх Сергей Курченко. После этого из-за попыток ввести цензуру из холдинга ушли многие сотрудники журналов и сайтов.
- В конце 2017 года Печерский районный суд арестовал активы УМХ, а в сентябре 2019-го передал их АРМА. Летом 2020 года Агентство объявило конкурс на право управлять конфискованными активами УМХ — это корпоративные права на 72 юрлица, акции семи компаний, почти три сотни товарных знаков, нежилые помещения, полиграфическое оборудование и даже пара гаражей.