Прокуратура Беларуси просит для оппозиционера и банкира Бабарико 15 лет тюрьмы

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Natalia Fedosenko / Contributor

В Беларуси прокуратура требует приговорить оппозиционера и бывшего главу правления Белгазпромбанка Виктора Бабарико к 15 годам колонии усиленного режима. Это максимальный срок, который могли запросить по предъявленным ему обвинениям — получение взятки в особо крупном размере и легализация средств, полученных преступным путем.

Об этом сообщает оппозиционный Telegram-канал Nexta.

Сам Бабарико вину не признал, дело назвал сфабрикованным и отказался давать показания. Летом 2020 года он мог стать главным конкурентом Лукашенко, но до выборов его не допустили, обвинив в экономических преступлениях, и отправили в СИЗО.

Бывшего главу правления Белгазпромбанка задержали 18 июня 2020 года. На тот момент он уже собрал необходимые 100 тысяч подписей для выдвижения кандидатом в президенты. Однако его не допустили к выборам — отказали в регистрации на основании письма из Комитета госконтроля, где якобы указывались преступления и незаконные доходы Бабарико. Глава ЦИК Лидия Ермошина сказала, что Бабарико создал организованную преступную группу и занимался выводом средств за границу. По ее словам, политик скрыл минимум $458 тысяч.