Путин назвал Революцию Достоинства «украинской трагедией» и обвинил США в организации «антиконституционного переворота»

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Пресс-служба президента Российской Федерации

Президент России Владимир Путин назвал Революцию Достоинства «украинской трагедией» и обвинил США в организации «антиконституционного вооруженного переворота», а страны Европы — в поддержке «раскола» в Украине в 2014 году.

Об этом он написал в приуроченной к 80-й годовщине от начала Великой Отечественной войны статье «Быть открытыми, несмотря на прошлое» для немецкой еженедельной газеты Die Zeit, размещенной на сайте Кремля.

«Европа активно поддержала антиконституционный вооруженный переворот в Украине. С этого все и началось. Зачем нужно было это делать? Тогда действующий президент Янукович уже согласился со всеми требованиями оппозиции. Зачем США организовали переворот, а страны Европы — безвольно его поддержали, спровоцировав раскол в самой Украине и выход Крыма из ее состава?» — подчеркнул он.

По мнению Путина, многие страны были поставлены перед «искусственным выбором — быть либо с коллективным Западом, либо с Россией».

«Фактически это был ультиматум. К каким последствиям привела такая агрессивная политика, мы видим на примере украинской трагедии 2014 года», — добавил российский президент.

Также он пожаловался на «сильную деградацию» системы европейской безопасности.

«Нарастает напряженность, реальными становятся риски новой гонки вооружений. Мы теряем огромные возможности, которые нам дает кооперация, тем более она так важна сейчас, когда все мы столкнулись с общими вызовами — пандемией и ее тяжелыми социально-экономическими последствиями», — отметил глава Кремля.

Отдельно Путин заверил, что Россия открыта к «честному созидательному взаимодействию».