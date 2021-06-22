В Украину зашел антициклон Zoe. Синоптики рассказали, когда отступит 36-градусная жара

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Гусаков Вячеслав / УНИАН

До конца недели в большинстве областей Украины будет до +36 °С, ослабление жары ожидается в субботу и воскресенье.

Об этом сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

«В последние дни на большей части территории Украины распространил свое влияние антициклон Zoe. При антициклоне в летний период погода сухая, малооблачная и жаркая. Именно такие погодные условия сохранятся практически на всей территории нашей страны до конца этой недели», — рассказали в УГМЦ.

По данным синоптиков, кратковременные локальные дожди и грозы вероятны в ближайшие дни только в южных областях и Карпатах.

В субботу и воскресенье, 26—27 июня, в Украину с запада начнет поступать более прохладный и влажный атлантический воздух, который принесет с собой ослабление жары.

Также в Укргидрометцентре посоветовали, как украинцам спасаться от сильной жары и минимизировать вред для организма. В частности, они призвали находиться на улице в основном утром и вечером, а днем — по возможности в тени, избегать физических нагрузок, выпивать от полутора до двух литров воды, а также употреблять соки, супы, дыни, огурцы, помидоры, клубнику и персики.

«Носите головные уборы и солнцезащитные очки. Загорая, используйте солнцезащитный крем с защитным фактором не менее 20 SPF (для детей не менее 30 SPF) или выше. Никогда не оставляйте детей в припаркованном автомобиле — даже на очень короткое время», — добавили синоптики.

Кроме этого, людям посоветовали проветривать помещение ночью и утром, а днем — ​​затемнять, принимать прохладный душ или ванну, подставлять запястья под проточную холодную воду, накладывать влажный компресс на лоб или шею, прохладную гелевую маску на глаза, использовать распылитель воды для лица, рук и декольте, а также уменьшить количество напитков, содержащих алкоголь, кофеин или большое количество сахара, и не увлекаться очень холодными напитками, потому что они нагружают желудок.