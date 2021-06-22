Глава «Укроборонпрома» Гусев рассказал, как получил должность и почему сначала не хотел идти в концерн

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Александр Кузьмин / «Бабель»

Руководитель концерна «Укроборонпром» Юрий Гусев рассказал, что оказался на этой должности по инициативе президента, который был доволен его работой в качестве главы Херсонской области. Но сначала он не хотел, поскольку это «сложная структура».

Об этом он рассказал в интервью «Бабелю».

Гусев отметил, что за те полтора года, что он возглавлял Херсонскую облгосадминистрацию, президент Владимир Зеленский приезжал в область шесть раз и остался доволен показателями «Большого строительства» и других проектов. В один из ноябрьских дней Зеленский позвонил и пригласил на разговор.

«Он сказал: “Я считаю, что тебе нужно идти в «Укроборонпром»”. Я не очень хотел идти в «Укроборонпром», потому что… Ну, это непростая структура, о неэффективности которой всегда ходили легенды. Но сейчас я рад, что президент решил именно так», — отметил Гусев.

Собеседники «Бабеля» в концерне утверждают, что слухи о назначении Гусева в «Укроборонпром» ходили еще в июле 2020 года и лоббистом этого назначения называют главу фракции «Слуга народа» Давида Арахамию. Гусев же отметил, что с ним подружился в 2014 году, когда оба работали в Министерстве обороны. Однако, по словам главы «Укроборонпрома», Арахамия о предстоящем назначении не знал и очень удивился предложению Зеленского.

Что касается рабочих момент, то Гусев называет мат «частью экосистемы» и добавляет, что если подчиненные выполняют свои обязательства и достигают поставленных целей, то он — позитивный руководитель, а если этого не происходит — жесткий.

На вопрос о том, кем бы Гусев хотел запомниться на этой должности, он ответил: «На мой взгляд, важно не столько, кем ты станешь, сколько, что ты сделаешь. Я каждый свой день работаю для того, чтобы все наши приоритеты реализовывались, мне важно, чтобы мальчишки опять хотели создавать самолеты, а не стать юристами и уехать на клубнику в Польшу».

Сам Гусев не знает, где окажется после реформы концерна.

Что известно о Гусеве? Ему 41 год, Херсонскую ОГА возглавил 13 июля 2019 года, выдвигался в народные депутаты от партии «Слуга народа», но потом решил не участвовать в выборах. В 2014—2016 годах был заместителем министра обороны.

С 2002 по 2009 год возглавлял коммерческие структуры и занимался предпринимательством. После этого работал в Министерстве экономики, где занимался политикой развития экспорта и инвестиционной политикой.