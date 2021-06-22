Hyundai купила производителя роботов Boston Dynamics

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Web Summit / Flickr

Группа Hyundai Motor Group завершила процесс приобретения контрольного пакета акций американской компании Boston Dynamics. Разработчика мобильных роботов оценили в $1,1 миллиарда. Другие финансовые подробности не разглашаются.

Об этом говорится на сайте Boston Dynamics.

Отныне Hyundai владеет 80% долей в Boston Dynamics, а японская компания SoftBank через одно из своих аффилированных лиц сохраняет за собой остальные 20%.

Группа ожидает, что это поможет ускорить разработку робототехники с более широкими возможностями, включая создание передовых средств мобильности, устройств для манипуляций и оптических приборов. Boston Dynamics в свою очередь сможет расширить продуктовую линейку, увеличить глобальные продажи и повысить качество обслуживания.

Hyundai вместе с Boston Dynamics разработает производственную цепочку в сфере робототехники — от производства компонентов для роботов до интеллектуальных логистических решений.

Boston Dynamics разрабатывает высокомобильных роботов, обладающих повышенной мобильностью, ловкостью и интеллектом. Эти работы уже пасут овец, измеряют радиацию в Чернобыльской зоне и патрулируют улицы Сингапура для напоминания о правилах антикоронавирусной безопасности.