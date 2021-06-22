В Дании памятник Шевченко раскрасили в российский триколор

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В Копенгагене неизвестные осквернили памятник поэту Тарасу Шевченко, раскрасив его в российский триколор.

Как сообщает посольство Украины в Дании, вероятно, памятник разрисовали в ночь на 21 июня, накануне футбольного матча Дания — Россия.

Посольство осудило акт вандализма и считает его провокацией, отметив, что характерные надписи на постаменте известны как элементы российской пропаганды.

«Этот позорный случай в очередной раз демонстрирует цивилизованному миру, что российская агрессия против Украины реальна. Никакой «гражданской» войны в Украине нет, а есть только преступные действия Кремля, которые преследуют все святое для каждого украинца во всех уголках мира», — отметили в посольстве.

Правоохранителям поступило обращение начать расследование и наказать виновных.