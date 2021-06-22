В Минздраве ответили, можно ли прививаться второй дозой позже положенного срока

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Прививку от коронавируса второй дозой можно сделать позже или раньше — в зависимости от вакцины. Разъяснение Министерство здравоохранения опубликовало в Facebook.

В случае необходимости прививаться можно на 7 дней раньше для вакцин CoronaVac и AstraZeneca (Covishield/SKBio). Для Pfizer-BioNTech — в период между 21-м и 28-м днем после введения первой дозы.

Вторая доза вакцины, которую ввели раньше или позже рекомендованного срока, засчитывается. Крайний срок введения второй дозы не определен, поэтому если вакцинироваться второй дозой вовремя не удалось, это следует сделать при первой же возможности. При этом в Минздраве рекомендуют прививаться раньше или позже только в случае крайней необходимости.

Отметим, что срок для прививки второй дозой составляет:

Comirnaty/Pfizer-BioNTech — 21—28 дней,

CoronaVac/Sinovac Biotech — 28 дней,

AstraZeneca — 12 недель.

Напомним, что в Украине уже работают более 50 центров вакцинации в 15 областях и Киеве.