Турция отменяет комендантский час и ослабляет карантин

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June Andrei George / Unsplash

Турция на фоне улучшения ситуации с коронавирусом намерена с 1 июля отменить комендантский час. Об этом заявил президент страны Реджеп Эрдоган, которого цитирует Anadolu.

В тот же день Турция отменит ограничения на междугородние поездки и городской общественный транспорт. Кроме этого, с 1 июля в государственных учреждениях и организациях восстановится нормальный режим работы.

Отметим, что в Турции сейчас действует комендантский час с 21:00 до 5:00, однако туристы не подпадают под это ограничение на передвижение.

До этого в стране действовал 17-дневный локдаун, который позволил снизить количество новых больных. Что касается вакцинации, то сделали 43 миллиона прививок, две дозы получили более 14 миллионов человек.