Турция отменяет комендантский час и ослабляет карантин
- Автор:
- Ангелина Шеремет
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June Andrei George / Unsplash
Турция на фоне улучшения ситуации с коронавирусом намерена с 1 июля отменить комендантский час. Об этом заявил президент страны Реджеп Эрдоган, которого цитирует Anadolu.
В тот же день Турция отменит ограничения на междугородние поездки и городской общественный транспорт. Кроме этого, с 1 июля в государственных учреждениях и организациях восстановится нормальный режим работы.
Отметим, что в Турции сейчас действует комендантский час с 21:00 до 5:00, однако туристы не подпадают под это ограничение на передвижение.
До этого в стране действовал 17-дневный локдаун, который позволил снизить количество новых больных. Что касается вакцинации, то сделали 43 миллиона прививок, две дозы получили более 14 миллионов человек.
- С 15 мая Турция отменяет ПЦР-тесты для туристов из Украины и десятка других стран. До этого Турция ввела обязательную электронную анкету для туристов. Без нее могут не впустить в страну.
- В конце апреля Черногория отменила для украинских туристов въездные ограничения, включая ПЦР-тест.