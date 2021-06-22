Евро-2020: Россия разгромно проигрывает Дании и вылетает из турнира
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- Алексей Ярмоленко
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Twitter / UEFA EURO 2020
Сборная России проигрывает со счетом 1:4 сборной Дании в последнем поединке группового этапа Евро-2020 и вылетает из турнира.
Россияне пропустили первый гол в конце первого тайма. Отличился Миккель Дамсгор.
Во втором тайме сначала российский защитник привез гол в свои ворота, отдав неточную передачу своему голкиперу, которой воспользовался Юсуф Поульсен.
Россия смогла отыграть один мяч — Артем Дзюба реализовал пенальти. Но после этого датчане забили еще два гола в ворота России. Таким образом россияне занимают последнее место в группе и не проходят в плей-офф.
В параллельном матче сборная Бельгии в конце матча дожала сборную Финляндии и забила два гола. Сначала автогол записали на голкипера финнов Лукаса Градецки, а затем мяч забил Ромелу Лукаку.
Таким образом в этой группе первое место занимает сборная Бельгии с 9 очками, а второе место — сборная Дании с 3 очками. Она сыграет в плей-офф со сборной Уэльса. На третьем месте оказалась сборная Финляндии с 3 очками.
Для сборной Украины такие результаты стали наиболее выгодными. Финляндия и Украина заработали одинаковое количество очков (3), но у финнов хуже статистика забитых и пропущенных мячей. Таким образом украинцы уже обходят по меньшей мере одну сборную в рейтинге лучших сборных, занявших 3 место. Для выхода в плей-офф сборной Украины нужно, чтобы еще как минимум одна команда имела худшие результаты, чем у нее.
- 21 июня сборная Украины по футболу проиграла сборной Австрии в заключительном поединке группового этапа Чемпионата Европы 2020 года с счетом 1:0. Таким образом Украина заняла третье место в группе. Она имеет еще шансы выйти в плей-офф, если войдет в четверку лучших команд из шести, которые заняли третье место.