Евро-2020: Россия разгромно проигрывает Дании и вылетает из турнира

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Twitter / UEFA EURO 2020

Сборная России проигрывает со счетом 1:4 сборной Дании в последнем поединке группового этапа Евро-2020 и вылетает из турнира.

Россияне пропустили первый гол в конце первого тайма. Отличился Миккель Дамсгор.

Во втором тайме сначала российский защитник привез гол в свои ворота, отдав неточную передачу своему голкиперу, которой воспользовался Юсуф Поульсен.

Россия смогла отыграть один мяч — Артем Дзюба реализовал пенальти. Но после этого датчане забили еще два гола в ворота России. Таким образом россияне занимают последнее место в группе и не проходят в плей-офф.

В параллельном матче сборная Бельгии в конце матча дожала сборную Финляндии и забила два гола. Сначала автогол записали на голкипера финнов Лукаса Градецки, а затем мяч забил Ромелу Лукаку.

Таким образом в этой группе первое место занимает сборная Бельгии с 9 очками, а второе место — сборная Дании с 3 очками. Она сыграет в плей-офф со сборной Уэльса. На третьем месте оказалась сборная Финляндии с 3 очками.

Для сборной Украины такие результаты стали наиболее выгодными. Финляндия и Украина заработали одинаковое количество очков (3), но у финнов хуже статистика забитых и пропущенных мячей. Таким образом украинцы уже обходят по меньшей мере одну сборную в рейтинге лучших сборных, занявших 3 место. Для выхода в плей-офф сборной Украины нужно, чтобы еще как минимум одна команда имела худшие результаты, чем у нее.