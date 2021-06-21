Опрос: россияне считают Сталина самым выдающимся человеком в истории. Рейтинг Путина упал вдвое
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
- Дата:
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Пресс-служба президента Российской Федерации
Россияне считают советского диктатора Иосифа Сталина самым выдающимся человеком в мировой истории. Его имя назвали 39% опрошенных.
Об этом говорится в социологическом исследовании «Левада-Центра».
Последний раз такой опрос там проводили в 2017 году. С тех пор признание Сталина выросло с 38% до 39%.
В то же время упоминание большинства других фигур значительно снизилось. Основателя СССР Владимира Ленина в списке самых выдающихся людей в истории назвали 30% россиян, а писателя Александра Пушкина — 23%.
Наибольшее падение рейтинга у действующего президента России Владимира Путина. В 2017 году его называли в списке величайших 34% россиян, а в 2021 году — только 15%.
Чаще в списке величайших стали называть только несколько человек: еще одного советского диктатора Леонида Брежнева (с 8% до 10%), ученого Альберта Эйнштейна (с 7% до 9%) и еще одного ученого и советского диссидента Андрея Сахарова (с 2% до 7 %).
- Эффект сплочения в России, вызванный агрессивной внешней политикой Владимира Путина, сходит на нет по экономическим причинам — согласно опросам, гражданские настроения отходят от так называемого «крымского консенсуса», и россияне все больше обращают внимание на резкое падение доходов, чем на достижения государства, провозглашенные пропагандой.
- В мае 2020 года рейтинг Путина снизился до исторического минимума. Деятельность Путина на посту президента поддерживали 59% опрошенных. Треть россиян — 33% — не одобряли его работу, 8% затруднились ответить на вопрос.