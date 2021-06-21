В Армении на внеочередных выборах в парламент победила партия Пашиняна

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Valery Sharifulin / Contributor

Партия исполняющего обязанности премьер-министра Армении Никола Пашиняна «Гражданский договор» победила на внеочередных парламентских выборах, набрав 53,92%.

Об этом со ссылкой на подсчеты Центральной избирательной комиссии, которая обработала данные со всех 2 008 избирательных участков, сообщает агентство NEWS.am.

Согласно результатам подсчета, голоса распределились так:

«Гражданский договор» — 53,92% (687 251 голос),

блок «Армения» (экс-президента Роберта Кочаряна) — 21,04% (268 165),

блок «Честь имею» (экс-президента Сержа Саргсяна) — 5,23% (66 633),

партия «Цветущая Армения» — 3,96% (50 416),

партия «Республика» — 3,04% (38 713),

Армянский национальный конгресс — 1,54% (19 647),

«Блок демократов Ширинян-Бабаджанян» — 1,5% (19 142),

партия «Национально-демократический полюс» — 1,47% (18 767),

партия «Светлая Армения» — 1,22% (15 557),

партия «Национально-консервативное движение 5165» — 1,22% (15 534),

Либеральная партия — 1,17% (14 923),

партия «Родина армян» — 1,03% (13 115).

Как отмечается, остальные партии набрали менее 1 процента голосов. Для прохождения в парламент блоки должны преодолеть барьер в 7%, а партии — 5%.

«Гражданскому договору» не хватило 0,08% голосов, чтобы единолично формировать правительство.

Отдельно отмечается, что за партию экс-премьера Никола Пашиняна хуже всего проголосовали в Ереване — только 41% жителей столицы отдали за «Гражданский договор» свои голоса.