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В Армении на внеочередных выборах в парламент победила партия Пашиняна

Автор:
Екатерина Кадакова
Дата:

Valery Sharifulin / Contributor

Партия исполняющего обязанности премьер-министра Армении Никола Пашиняна «Гражданский договор» победила на внеочередных парламентских выборах, набрав 53,92%.

Об этом со ссылкой на подсчеты Центральной избирательной комиссии, которая обработала данные со всех 2 008 избирательных участков, сообщает агентство NEWS.am.

Согласно результатам подсчета, голоса распределились так:

Как отмечается, остальные партии набрали менее 1 процента голосов. Для прохождения в парламент блоки должны преодолеть барьер в 7%, а партии — 5%.

«Гражданскому договору» не хватило 0,08% голосов, чтобы единолично формировать правительство.

Отдельно отмечается, что за партию экс-премьера Никола Пашиняна хуже всего проголосовали в Ереване — только 41% жителей столицы отдали за «Гражданский договор» свои голоса.