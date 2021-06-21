На Буковине из-за ливня подтоплены десятки жилых домов, повреждены дороги и мосты

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Пресс-служба ГСЧС

В Черновицкой области во время мощного ливня дождевыми потоками подтопило жилые дома и домохозяйства, а также частично повреждено дорожное покрытие.

Об этом сообщили в пресс-центре Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По данным спасателей, были подтоплены 80 жилых домов в восьми населенных пунктах, 150 приусадебных участков в 17 селах.

Как уточнили в Черновицкой ОГА, подтоплены села Окно, Погореловка, Веренчанка, Бродок, Крещатик, Ржавинцы, Репуженцы, Черный поток, Бабин, Добрыновцы, Горошовцы, Баламутовка, Юрковцы, Боянчук, Товтры, Киселев и Кострижевка.

К тому же частично повреждены дороги местного значения общей протяженностью около 30 км и дорожное покрытие девяти мостов в 29 населенных пунктах (проезд к населенным пунктам обеспечен).

Также отмечается, что жертв и пострадавших в результате непогоды нет.

По состоянию на 7 часов утра 21 июня уровень воды постепенно снижается, спасатели уже откачали около 1 тыс. 160 куб. м воды. Пока остаются подтопленными подвальные помещения в 29 жилых домах и 87 приусадебных участков в 15 населенных пунктах, частично остается без электроснабжения село Окно.

Отдельно в ГСЧС рассказали, что в городе Днепр из-за непогоды остаются подтопленными 23 частных жилых дома и 102 домохозяйств (со 2 июня всего были частично подтоплены 109 частных жилых домов и 200 дворов). Спасатели откачали уже 605 тыс. 218 куб. м воды, работы продолжаются.