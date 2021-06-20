«Некоторым нравится бег с препятствиями по карусели». В России отреагировали на заявление советника Байдена о санкциях
- Автор:
- Екатерина Кадакова
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Никита Кочук / ДИП МИД РФ
В России резко отреагировали на заявление советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана относительно подготовки санкций против РФ, сравнив действия Белого дома с «бегом с препятствиями по карусели».
Об этом написала в своем Telegram-канале официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
«Из Вашингтона идут сообщения о подготовке нового пакета санкций в отношении нашей страны. «Северный поток — 2» в изложении местных чиновников увязывается с Навальным. На незаконные действия США всегда следовал наш закономерный ответ. Странно, что в Вашингтоне некоторым так нравится бег с препятствиями по карусели», — заявила она.
Кроме этого, Захарова прокомментировала «увязку экономического проекта [«Северный поток — 2»] с Навальным».
«Американские идеологи разоблачили сами себя: вся суета вокруг мнимого отравления им нужна как инструмент решения проблем собственной неконкурентоспособности», — считает дипломатка.
- «Северный поток — 2» прокладывают двумя нитками по дну Балтийского моря. По ним российский газ должен поступать в Германию через морские территории РФ, ФРГ, Финляндии, Швеции и Дании. Протяженность трубопровода составит более 1,2 тысячи км, а мощность — 55 миллиардов кубометров в год.
- Если трубопровод достроят, Россия сможет поставлять свой газ в Европу, не пользуясь услугами украинской газотранспортной системы. Из-за этого Украина потеряет доходы от транзита газа — несколько миллиардов долларов в год. В Кремле уверяют, что Россия не планирует отказываться от транзита газа через Украину после запуска газопровода.
- 4 июня президент России заявил о завершении укладки первой нитки «Северного потока — 2».