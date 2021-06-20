Евро-2020: Швейцария разгромила Турцию, а Италия минимально выиграла у Уэльса

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В воскресенье, 20 июня, вечером в рамках решающего матча 3-го тура группы A на Евро-2020 встретились сборные Швейцарии и Турции, а также Италии и Уэльса.

Первая пара играла в Баку. Уже на 6-й минуте игры Швейцария провела результативное взятие ворот соперника — гол забил нападающий Харис Сеферович.

После этого полузащитник Шакири оформил дубль на 26-й и 68-й минутах.

Турция ответила лишь однажды — на 62-й минуте забил полузащитник Ирфан Кахведжи.

Матч завершился со счетом 3:1.

Вторая пара провела встречу в Риме. На 39-й минуте открыл счет полузащитник сборной Италии Маттео Пессина. На 55-й минуте защитник валлийцев Итан Ампаду в центре поля наступил на ногу полузащитнику Федерико Бернардески, за что получил красную карточку.

Единственная результативная атака ворот решила судьбу матча — 1:0.