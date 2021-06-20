Кулеба рассказал, при каких условиях Украина применит турецкие беспилотники Bayraktar на Донбассе
- Автор:
- Екатерина Кадакова
- Дата:
-
Wikimedia Commons
Украина будет применять турецкие беспилотники Bayraktar только для защиты, если Россия начнет широкомасштабное наступление на Украину.
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в комментарии агентству Анадолу.
«Россия подумает дважды перед тем, как планировать крупномасштабную операцию или провокацию против Украины. Это касается не только БПЛА, но и любого другого приобретенного нами вооружения. Однако если Россия все же начнет масштабную операцию против Украины или перейдет в атаку, мы применим БПЛА для защиты своей территории», — заверил он.
Также Кулеба отметил, что турецкие беспилотники являются высокоэффективными, а соглашение благоприятное для обеих сторон.
«Турция не стала прогибаться под давлением России. Турция — уважающая себя и пользующаяся уважением других страна», — добавил министр.
- Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью одному из российских изданий «рекомендовал» турецким коллегам «прекратить подпитывать милитаристские настроения Киева». Он также заявлял, что «поощрение агрессивных украинских инициатив относительно Крыма равнозначно посягательству на территориальную целостность России».
- В Министерстве иностранных дел Турции прокомментировали «рекомендации» России прекратить военное сотрудничество с Украиной. В Анкаре отметили, что соглашение о продаже беспилотников Украине не затрагивает другие страны, и напомнили, что Россия поставляет ракеты в Сирию.
- Сейчас авиасообщение между РФ и Турцией полностью закрыто. Инициатором этого стала Россия, которая назвала причиной активное распространение коронавируса в Турции.