Кулеба рассказал, при каких условиях Украина применит турецкие беспилотники Bayraktar на Донбассе

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Украина будет применять турецкие беспилотники Bayraktar только для защиты, если Россия начнет широкомасштабное наступление на Украину.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в комментарии агентству Анадолу.

«Россия подумает дважды перед тем, как планировать крупномасштабную операцию или провокацию против Украины. Это касается не только БПЛА, но и любого другого приобретенного нами вооружения. Однако если Россия все же начнет масштабную операцию против Украины или перейдет в атаку, мы применим БПЛА для защиты своей территории», — заверил он.

Также Кулеба отметил, что турецкие беспилотники являются высокоэффективными, а соглашение благоприятное для обеих сторон.

«Турция не стала прогибаться под давлением России. Турция — уважающая себя и пользующаяся уважением других страна», — добавил министр.