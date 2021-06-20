Спасатели объявили штормовое предупреждение в Киеве и области

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Saad Chaudhry / Unsplash

В Киеве и Киевской области в воскресенье, 20 июня, объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра.

Об этом сообщается в Telegram-канале Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

«В Киеве и Киевской области в ближайший час и до конца суток 20 июня порывы ветра 15—18 м/с», — заявили спасатели.

В Укргидрометцентре также сообщали о чрезвычайном уровне пожарной опасности 20 июня в большинстве северных, Волынской и Тернопольской областях.

Как отмечается, в ближайшие дни, 21—23 июня, чрезвычайный уровень пожарной опасности ожидается в большинстве северных, западных и восточных областей.