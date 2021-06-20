В Польше произошел пожар, охвативший более 40 зданий

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Twitter / Tomasz Orlowicz

В Подгальском районе Польши произошел пожар, который разрушил 44 дома.

Об этом пишет RMF24.

Огонь распространился в поселке Нова Бяла на площадь около 1 гектара с компактной застройкой — жилые дома были соединены с хозяйственными постройками.

В результате пожара более 100 человек остались без крыши над головой. Сгорели 44 здания, в том числе 21 жилой дом. Пострадали 9 человек. Более 400 пожарных боролись с огненной стихией. О причинах пожара пока не сообщается. Районная прокуратура начала расследование.

В воскресенье на место пожара прибыл премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. «По меньшей мере 30 лет здесь не было такого пожара. Мы точно не бросим жителей. Мы сделаем все, чтобы оценить потери за очень короткое время. Соответствующие эксперты уже есть на месте», — сказал глава правительства.