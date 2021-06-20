Генсек ОБСЕ встретится в Москве с главой МИД России. Лавров хочет заставить Украину вести прямые переговоры с боевиками

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ТАСС

В понедельник, 21 июня, генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид совершит первый визит в Россию в этой должности и встретится в Москве с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, который через организацию попытается заставить Украину вести прямые переговоры с боевиками «ЛНР» и «ДНР».

Об этом сообщили в пресс-службе МИД России.

Как отмечается, в ходе переговоров стороны планируют обсудить актуальные общеевропейские проблемы и содействие со стороны ОБСЕ в вопросах урегулирования конфликтов на востоке Украины, в Приднестровье и Нагорном Карабахе, а также посредничество организации в Женевских дискуссиях по стабильности в Закавказье, на Балканах, в Центральной Азии.

«Планируется обсудить работу контактной группы, в которой ОБСЕ координирует прямой диалог Киева, Донецка и Луганска как сторон конфликта с целью выполнения минского «Комплекса мер». Призовем руководство ОБСЕ к воздействию на Киев, который саботирует выполнение минского «Комплекса мер» и уклоняется от диалога с Донецком и Луганском», — заявили в российском министерстве.

К тому же во время встречи в МИД РФ планируют выразить свои замечания к докладам ОБСЕ по ситуации на Донбассе.

«Наблюдатели не спешат подтверждать данные о жертвах и повреждениях гражданских объектов на Донбассе. Стали реже указывать сторону, с которой велись обстрелы, хотя возможности это определить есть», — добавили в ведомстве.

Кроме этого, в России отметили, что мандат миссии ОБСЕ распространяется на всю территорию Украины.

«Наблюдатели должны докладывать о ситуации с соблюдением прав человека, уделять внимание положению нацменьшинств. Однако этим аспектам, особенно в контексте разгула неонацизма в стране, нарушения языковых и образовательных прав ее граждан, уделяется недостаточно внимания», — считают в МИД РФ.

В российском министерстве уточнили, что будут говорить и о работе ОБСЕ по гуманитарной проблематике.

«Среди наших приоритетов — защита традиционных ценностей, прав нацменьшинств, религиозных и языковых прав, обеспечение свободы СМИ, противодействие христиано- и исламофобии, попыткам переписывания и фальсификации истории, борьба с проявлениями агрессивного национализма и неонацизма», — сообщили в ведомстве.