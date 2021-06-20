Генсек ОБСЕ встретится в Москве с главой МИД России. Лавров хочет заставить Украину вести прямые переговоры с боевиками
- Автор:
- Екатерина Кадакова
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ТАСС
В понедельник, 21 июня, генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид совершит первый визит в Россию в этой должности и встретится в Москве с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, который через организацию попытается заставить Украину вести прямые переговоры с боевиками «ЛНР» и «ДНР».
Об этом сообщили в пресс-службе МИД России.
Как отмечается, в ходе переговоров стороны планируют обсудить актуальные общеевропейские проблемы и содействие со стороны ОБСЕ в вопросах урегулирования конфликтов на востоке Украины, в Приднестровье и Нагорном Карабахе, а также посредничество организации в Женевских дискуссиях по стабильности в Закавказье, на Балканах, в Центральной Азии.
«Планируется обсудить работу контактной группы, в которой ОБСЕ координирует прямой диалог Киева, Донецка и Луганска как сторон конфликта с целью выполнения минского «Комплекса мер». Призовем руководство ОБСЕ к воздействию на Киев, который саботирует выполнение минского «Комплекса мер» и уклоняется от диалога с Донецком и Луганском», — заявили в российском министерстве.
К тому же во время встречи в МИД РФ планируют выразить свои замечания к докладам ОБСЕ по ситуации на Донбассе.
«Наблюдатели не спешат подтверждать данные о жертвах и повреждениях гражданских объектов на Донбассе. Стали реже указывать сторону, с которой велись обстрелы, хотя возможности это определить есть», — добавили в ведомстве.
Кроме этого, в России отметили, что мандат миссии ОБСЕ распространяется на всю территорию Украины.
«Наблюдатели должны докладывать о ситуации с соблюдением прав человека, уделять внимание положению нацменьшинств. Однако этим аспектам, особенно в контексте разгула неонацизма в стране, нарушения языковых и образовательных прав ее граждан, уделяется недостаточно внимания», — считают в МИД РФ.
В российском министерстве уточнили, что будут говорить и о работе ОБСЕ по гуманитарной проблематике.
«Среди наших приоритетов — защита традиционных ценностей, прав нацменьшинств, религиозных и языковых прав, обеспечение свободы СМИ, противодействие христиано- и исламофобии, попыткам переписывания и фальсификации истории, борьба с проявлениями агрессивного национализма и неонацизма», — сообщили в ведомстве.
- Зеленский 20 апреля в видеообращении предложил Путину провести встречу на Донбассе, где идет война. По его словам, на встрече советников лидеров «нормандской четверки» прозвучало предложение провести встречу на линии разграничения на Донбассе, чтобы воочию увидеть войну.
- 22 апреля Путин заявил, что если Зеленский хочет обсуждать с ним вопросы Донбасса, то ему нужно напрямую общаться с главарями боевиков «ЛДНР». Но «если речь идет о развитии двусторонних отношений», то предложил встретиться в Москве «в любое удобное время».
- Вскоре после этого Зеленский отметил, что встреча с Путиным обязательно состоится. Но украинский лидер предлагает провести ее в Ватикане. По его словам, Ватикан — «идеальное место для диалога о мире».