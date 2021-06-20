В Сербии второй раз за месяц произошел взрыв на оружейной фабрике «Слобода»
- Автор:
- Екатерина Кадакова
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Скриншот / Youtube
В Сербии на окраине города Чачак произошел новый взрыв на территории оружейной фабрики «Слобода», которая производит артиллерийские снаряды и взрывчатку.
Об этом сообщает сербский портал Vecernje Novosti.
Как отмечается, взрыв прогремел примерно в 20:00 19 июня, трое работников (два мужчины и одна женщина) были травмированы и госпитализированы.
После взрыва на территории предприятия вспыхнул пожар. Мэр Чачака приказал эвакуировать людей, живущих возле фабрики.
Сейчас огонь потушили, правоохранители устанавливают причины взрыва.
- С начала июня это уже второй взрыв на предприятии. Предыдущий произошел ночью 4 июня, тогда пострадавших не было.
- Накануне, 19 июня, в Москве загорелся склад пиротехники. Площадь пожара составляла 500 кв. м. Экстренные службы говорят, что прогремело более 100 взрывов. Пострадали трое пожарных и сотрудник склада.