В Черногории уволили министра, который отрицал геноцид в Сребренице
- Автор:
- София Телишевская
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comrade_petruha / Pixabay
Парламент Черногории принял резолюцию о геноциде 1995 года в Сребренице и уволил министра юстиции Владимира Лепосавича, который отрицал этот геноцид.
Принятый документ запрещает публичное отрицание этого преступления, пишет Balkan Insight.
Просербский правящий «Демократический фронт», который ранее поддерживал правительство Здравка Кривокапича, проголосовал против резолюции и объявил бойкот работе в парламенте, что может повлиять на стабильность правительства.
Речь идет о геноциде в Сребренице, когда силы боснийских сербов казнили более семи тысяч мужчин и мальчиков-мусульман.
Еще в апреле 2021 года премьер-министр страны начал процедуру увольнения министра юстиции Лепосавича, поскольку тот заявлял, что геноцид в Сребренице не был «однозначно установлен» как факт.
- В течение 1990-х годов в Социалистической Федеративной Республике Югославия длилась гражданская война, которая привела к образованию шести независимых государств — Сербии, Черногории, Боснии и Герцеговины, Хорватии, Македонии и Словении.
- Война в Боснии 1992—1995 годов имела этническую и религиозную подоплеку. Она велась между боснийскими сербами, которыми руководили Младич и Караджич, и босняками-мусульманами и хорватами.
- Последних боснийские сербы принудительно выселяли с территории или даже убивали — жертвами таких депортаций стали более миллиона человек. Самым кровавым эпизодом считаются события июля 1995 года в Сребренице. Тогда было убито не менее семи тысяч мусульманских мужчин и юношей — и произошло это в городе, который находился под защитой ООН. Всего жертвами войны в Боснии стали по меньшей мере 100 тысяч человек.