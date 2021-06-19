В Киеве задержали «криминального авторитета», которого уже трижды депортировали из Украины. И сделают это в четвертый раз

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Снежана Хромец / Артем Марков / «Бабель»

В столице правоохранители задержали «криминального авторитета» по прозвищу «Дед». Речь идет о 56-летнем гражданине Армении, которого в июле прошлого года выдворили из Украины с запретом въезда на 15 лет.

Об этом информирует Департамент стратегических расследований Национальной полиции.

Неоднократно судимый мужчина имеет существенные связи с криминалитетом. Ранее он отбывал 12-летнее наказание в исправительных колониях Херсонской и Львовской областей — там имел статус так называемого «смотрящего».

В феврале 2019 года Ужгородский горрайонный суд решил выдворить злоумышленника за пределы Украины, но уже через два месяца «Дед» вернулся, после чего его снова задержали.

Во второй раз его выдворили в августе 2019 года с запретом въезда на пять лет. Изменив имя, он во второй раз вернулся в Украину уже в октябре. Несколько месяцев спустя правоохранители снова уличили злоумышленника.

Третье выдворение «авторитета» состоялось в июле 2020-го. Тогда ему до 2035 года запретили въезд в Украину.

Однако на этот раз он решил вернуться через пункт пропуска Волынской таможни. Правоохранители уверяют, что депортируют мужчину в четвертый раз.