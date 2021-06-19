ЕС против AstraZeneca: суд обязал компанию поставить в блок еще 50 миллионов доз

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Marco Verch Professional Photographer / Flickr

Суд первой инстанции в Брюсселе обязал фармконцерн AstraZeneca до конца сентября поставить в Евросоюз 50 миллионов доз вакцины от коронавируса. Концерн также должен придерживаться установленного плана поставок, иначе будет штраф.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

В частности, до 26 июля AstraZeneca должна поставить 15 миллионов доз вакцины, до 23 августа — 20 миллионов доз и до 27 сентября — 15 миллионов доз. В случае задержек будет взиматься штраф в размере €10 за каждую дозу. Суд отклонил другие требования Еврокомиссии — например, по поводу исключительных прав или преимуществ в поставках перед всеми другими, кто также заказал эту вакцину.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что решение суда укрепляет позицию ЕС. В свою очередь, в AstraZeneca также приветствовали решение суда.

Следующее судебное заседание по этому делу пройдет в сентябре. Тогда начнутся слушания дела по существу.

Отметим, что у ЕС был контракт с AstraZeneca, по которому она обязалась доставить блоку 180 миллионов доз вакцины во втором квартале этого года. Это в целом составит 300 миллионов доз в период с декабря 2020 по июнь 2021 года. Однако в заявлении от 12 марта AstraZeneca заявила, что будет прилагать усилия, чтобы доставить только одну треть от этого количества.

Поэтому ЕС подал против компании два иска. Первый был за нарушение контракта после ряда задержек, во втором иске ЕС хотел через суд получить 90 миллионов доз, которые недополучил по контракту.