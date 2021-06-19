В Германии в придорожном мусорнике нашли две картины XVII века

Новости

POLIZEI NRW COLOGNE

В Германии неизвестные выбросили в придорожный мусорный бак две ценные картины XVII века.

Об этом заявила полиция, а детали уже рассказывает BBC.

Картины нашли в мае — мужчина увидел их в мусорном баке на автомагистрали A7 недалеко от Вюрцбурга в Баварии. Он сдал их в полицию Кельна. Работы еще никто не забрал. Полиция просит всех, кто узнал произведения искусства или знает, как они оказались на мусорке, выйти на связь.

Вероятно, картины маслом написали голландский художник Самуэль ван Хогстратен и итальянец Пьетро Беллотти. По словам полиции, первоначальная оценка искусствоведа показала, что обе картины — оригиналы.

Одна картина — портрет мальчика в красной шляпе. Ее написал ван Хогстратен — художник и писатель, живший в Нидерландах между 1627 и 1678 годами.

Другая — автопортрет улыбающегося Пьетро Беллотти, менее известного итальянского художника, жившего в 1625—1700 годы.

Хогстратен наиболее известный своими экспериментами с перспективой, художественной техникой, которая придает работе трехмерный вид. На аукционах его работы продаются за большие суммы (десятки тысяч долларов). Беллотти также сделал себе имя как художник в период барокко, хотя о нем мало что известно.