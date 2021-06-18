УЕФА отказался проводить в Беларуси любые мероприятия под своей эгидой

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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отказался в 2021 году проводить в Беларуси любые мероприятия под своей эгидой.

Об этом Фонду спортивной солидарности в ответе сообщил заместитель генерального секретаря УЕФА Кевин Лямур, передает Tribuna.

Решение связано с нарушениями прав человека режимом Александра Лукашенко, преследованиями противников власти и недавней принудительной посадкой рейса Ryanair в Минске для задержания оппозиционера Романа Протасевича.

«Лямур выразил личную солидарность с теми спортсменами, которые борются за защиту своих прав, включая право на свободу выражения мнений», — заявили в Фонде.