УЕФА отказался проводить в Беларуси любые мероприятия под своей эгидой
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Sitade / Getty Images
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отказался в 2021 году проводить в Беларуси любые мероприятия под своей эгидой.
Об этом Фонду спортивной солидарности в ответе сообщил заместитель генерального секретаря УЕФА Кевин Лямур, передает Tribuna.
Решение связано с нарушениями прав человека режимом Александра Лукашенко, преследованиями противников власти и недавней принудительной посадкой рейса Ryanair в Минске для задержания оппозиционера Романа Протасевича.
«Лямур выразил личную солидарность с теми спортсменами, которые борются за защиту своих прав, включая право на свободу выражения мнений», — заявили в Фонде.
- Из-за действий режима Лукашенко Беларусь лишили права на проведение этапа Кубка мира по биатлону в 2022 году, лишили права проводить Чемпионат мира по пятиборью, лишили Чемпионата мира по хоккею и других соревнований.