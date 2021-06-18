Датскому футболисту Эриксену вживили дефибриллятор и выписали из больницы

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Twitter / UEFA EURO 2020

Хавбека сборной Дании и «Интера» Кристиана Эриксена, у которого во время поединка Евро-2020 остановилось сердце, выписали из больницы после успешной имплантации устройства для поддержания сердечного ритма.

Об этом сообщает Датская федерация футбола.

Эриксен уже прибыл в расположение сборной, где обратился к болельщикам и заверил, что будет поддерживать команду в поединке против России.

«Операция прошла успешно, и в этих обстоятельствах у меня все хорошо», — сказал Эриксен.

Миниатюрное устройство, которое вживили фуболисту, называется кардиовертер-дефибриллятор (ICD) — он в автоматическом режиме следит за ритмом сердечных сокращений, и когда обнаруживает нарушения, генерирует серию электрических импульсов, чтобы нормализовать ритм.

Сейчас есть футболисты, которые продолжают выступать на высшем уровне с имплантированными устройствами ICD, например защитник сборной Нидерландов и амстердамского «Аякса» Дэйли Блинд.

Хотя в целом спортсменам с ICD не рекомендуется заниматься контактными видами спорта, в которых устройство могут повредить во время столкновений или ударов. В частности, в Чемпионате Италии футболистам вовсе не разрешено играть с таким имплантом, но есть другие лиги, где такая практика существует. Поэтому Эриксену после выздоровления, вероятно придется искать новый клуб, так как он играет за итальянский «Интер».

Примерно через месяц датский игрок пройдет дополнительное медобследование на базе своего клуба — миланского «Интера». Если врачи увидят иной способ лечения или корректировки нарушений ритма его сердца, то дефибриллятор можно будет удалить через какое-то время. В таком случае датский полузащитник сможет продолжить карьеру в чемпионате Италии после нескольких месяцев восстановления.