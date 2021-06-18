СНБО ввел санкции против Фирташа и Фукса

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Офіс президента України / Facebook

СНБО Украины ввел санкции против украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа и российского бизнесмена Павла Фукса, который, как показали проверки аппарата Совета, причастен к незаконному получению лицензий на добычу полезных ископаемых в Украине.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов во время брифинга в пятницу.

«Сегодня были введены санкции относительно Фирташа Дмитрия Васильевича, полный пакет, который может наша страна применить против этого господина», — заявил Данилов.

Секретарь СНБО отметил, что санкции против Фирташа связаны с «его участием в титановом бизнесе».

«Это поставка сырья, которое потом идет, и это отслежено нашими разведчиками, на военные объекты РФ. И мы не можем допустить, чтобы это продолжалось», — пояснил он.

Кроме Фиршата под санкции попадают «те предприятия, что непосредственно аффилированы с ВПК РФ, которые используют этот титан именно в военной сфере».

Также аппарат Совета национальной безопасности и обороны при содействии Службы безопасности Украины и контрразведчиков проведет дополнительную проверку трех лиц, которые попали в санкционный список «воров в законе» и «криминальных авторитетов».

Кроме того, Украина решила ввести санкции в отношении четырех юридических и шести физических лиц, связанных со спецслужбами Российской Федерации.

«Это юридические и физические лица, непосредственно причастные к разработке компонентов вируса NotPetya. Они осуществляли его администрирование, модерацию, организовывали кибератаки на объекты критической инфраструктуры нашей страны», — сказал Данилов.

Атаке этого вируса в 2017 году подверглись сайты Министерства внутренних дел и Секретариата Кабинета министров, Государственная фискальная служба, «Новая почта», «Укртелеком», Ощадбанк, «Киевэнерго», заправки WOG, мобильный оператор «Киевстар», магазины «Эпицентр» и многие другие. А в аэропорту «Борисполь» перестало работать табло.