Гутерриш во второй раз стал генсеком ООН

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Генеральная Ассамблея ООН 18 июня назначила на второй срок действующего генсекретаря ООН Антониу Гутерриша.

Об этом объявил председатель Генассамблеи ООН Волкан Бозкир, сообщает Reuters.

«Имею честь объявить о том, что Гутерриш путем аккламации [упрощенный порядок принятия или отклонения решения] был назначен генеральным секретарем ООН на второй срок полномочий. Он начинается с 1 января 2022-го до 31 декабря 2026 года», — заявил он в ходе заседания.

После объявления о назначении Бозкир пригласил в зал Гутерриша и привел его к присяге.

«Меня переполняют эмоции и мысли. Я признателен вам за доверие. Работа в ООН — это огромная привилегия и самая благородная обязанность. Особо признателен Португалии за то, что снова выдвинула мою кандидатуру», — отреагировал Гутерриш на свое назначение.

Он пообещал бороться за сокращение нищеты, голода и глобальных конфликтов.

«Нужно обратить вспять этот кризис, мир должен идти по пути восстановления и «зеленого» развития. Уже сегодня с начала пандемии ООН начала работать по-новому», — заключил генсек.

Гутерриш был единственным кандидатом на пост генсека ООН. Его кандидатуру 8 июня поддержал Совет Безопасности ООН. До работы в ООН он был премьер-министром Португалии с 1995-го до 2002 год. Затем стал главой агентства ООН по делам беженцев с 2005-го до 2015 год.