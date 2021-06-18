Известный французский рэппер OrelSan презентовал клип, который снимали в Киеве
- Автор:
- София Телишевская
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Flickr / daMusic.be
Французский рэппер OrelSan выпустил клип на песню «Millions». Съемки видео проходили в Киеве на Троещине и на фоне пешеходного моста. Также на кадрах клипа есть национальная библиотека Украины имени В. И. Вернадского.
Вместе с OrelSan в клипе появился и другой французский рэппер — Nihno. Это первая коллаборациях обоих исполнителей, которая знаменует последнее десятилетие французского рэпа и объявляет амбициозную цель — объединить ведущих артистов из разных стран мира.
Клип опубликовали на YouTube-канале NoLimitVEVO.
Это уже не первая работа певца в Киеве. В ноябре 2017 года OrelSan презентовал видеоклип, снятый в украинской столице, на песню Tout va bien («Все в порядке»), а в сентябре того же года рэппер выпустил клип, который полностью снимали на локации недостроенного Подольского моста в Киеве.
- OrelSan родился во Франции в 1982 году. Сначала увлекался роком, но потом начал читать рэп. Свои песни выкладывал в интернете на собственных каналах, в частности в YouTube.
- Первый его коммерческий сингл вышел в 2008 году, а альбом, который принес исполнителю популярность, — в 2009 году. Следующие альбомы у OrelSan выходили в 2011 и 2017 годах. Тексты песен рэппера обычно критиковались французскими политиками из-за насилия и мизогинии, за что OrelSan сравнивали, в том числе, с американцем Eminem.
- OrelSan довольно известный французский исполнитель. В 2012 году он стал победителем ежегодной музыкальной награды от Минкульта Франции Victoires de la Musique в номинации «Открытие года», в 2018 году стал артистом года, а клип Basique стал лучшим клипом года. Также в 2009 году он получил награду от MTV Music Awards как лучший французский исполнитель года.