В Чернобыльском заповеднике открывают велосипедные и водные маршруты

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Каролина Ускакович / «Бабель»

В зоне отчуждения на территории Чернобыльского радиационно-экологического заповедника 22 июня открываются велосипедные и водные маршруты.

Об этом Государственное агентство по управлению зоной отчуждения сообщило в Facebook.

Всего будет действовать пять водных и один велосипедный маршрут:

№ 14: Река Уж — река Припять — город Чернобыль;

№ 15: Река Днепр — река Припять — река Днепр — село Теремцы;

№ 16: Река Днепр — река Припять — город Чернобыль;

№ 17: Река Днепр — река Припять — Железнодорожный мост;

№ 18: Река Днепр — река Припять — река Брагинка — село Ладыжичи;

Веломаршрут КПП «Зеленый мыс» — село Оташев — село Куповатое — село Опачичи.

В комментариях на вопрос о том, можно ли проехать по этому маршруту своим транспортом, в агентстве ответили: «Нет, водным и велотранспортом обеспечивают во время экскурсий». Цены надо уточнять у туроператоров.

В агентстве отметили, что маршруты проверенные и безопасные, уровни возможного облучения не будут превышены.