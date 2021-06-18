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В Чернобыльском заповеднике открывают велосипедные и водные маршруты

Автор:
Ангелина Шеремет
Дата:

Каролина Ускакович / «Бабель»

В зоне отчуждения на территории Чернобыльского радиационно-экологического заповедника 22 июня открываются велосипедные и водные маршруты.

Об этом Государственное агентство по управлению зоной отчуждения сообщило в Facebook.

Всего будет действовать пять водных и один велосипедный маршрут:

В комментариях на вопрос о том, можно ли проехать по этому маршруту своим транспортом, в агентстве ответили: «Нет, водным и велотранспортом обеспечивают во время экскурсий». Цены надо уточнять у туроператоров.

В агентстве отметили, что маршруты проверенные и безопасные, уровни возможного облучения не будут превышены.