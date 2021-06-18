В Чернобыльском заповеднике открывают велосипедные и водные маршруты
- Автор:
- Ангелина Шеремет
- Дата:
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Каролина Ускакович / «Бабель»
В зоне отчуждения на территории Чернобыльского радиационно-экологического заповедника 22 июня открываются велосипедные и водные маршруты.
Об этом Государственное агентство по управлению зоной отчуждения сообщило в Facebook.
Всего будет действовать пять водных и один велосипедный маршрут:
- № 14: Река Уж — река Припять — город Чернобыль;
- № 15: Река Днепр — река Припять — река Днепр — село Теремцы;
- № 16: Река Днепр — река Припять — город Чернобыль;
- № 17: Река Днепр — река Припять — Железнодорожный мост;
- № 18: Река Днепр — река Припять — река Брагинка — село Ладыжичи;
- Веломаршрут КПП «Зеленый мыс» — село Оташев — село Куповатое — село Опачичи.
В комментариях на вопрос о том, можно ли проехать по этому маршруту своим транспортом, в агентстве ответили: «Нет, водным и велотранспортом обеспечивают во время экскурсий». Цены надо уточнять у туроператоров.
В агентстве отметили, что маршруты проверенные и безопасные, уровни возможного облучения не будут превышены.
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